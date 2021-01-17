Экономист предсказал масштабные скидки на еду

После новогоднего торгового ажиотажа в январе в магазинах обычно устанавливается затишье, поэтому торговцы начинают «раскачивать спрос» большими скидками, рассказал доктор экономических наук Леонид Холод. Его слова передает радио Sputnik.

По прогнозам Холода, Россию ожидает период распродаж, когда торговые сети попытаются получить прибыль не за счет высокой цены, а за счет объема продаж. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене, объяснил специалист.

В январе наибольшие скидки стоит ждать на напитки и деликатесы, которые ассоциируются с Новым годом и праздниками, считает Холод.

«Скидки будут на многие товары, в том числе на икру и шампанское», — заключил экономист.