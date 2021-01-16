Россияне назвали города для развлекательного и культурного отдыха

Россияне назвали города с лучшим развлекательным, культурным и пляжным отдыхом. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

По мнению 43% респондентов, максимальное разнообразнее развлечений находится в Москве. В Сочи за развлекательным отдыхом поехали бы 26% россиян, а в Петербург — 16%.

Культурный отдых ассоциируется у большинства опрошенных с Санкт-Петербургом (68%). На втором месте оказалась Москва (8%), а на третьем — Сочи (5,5%). Также для культурного отдыха россияне бы поехали в Казань (3%) и Калининград (2,6%).

Лучшим пляжным отдыхом в России соотечественники назвали Сочи (49%). 7,6% поехали бы на море в Анапу, 6,6% — в Геленджик. Еще 6,2% заявили, что лучший пляжный отдых находится за границей.

В опросе приняли участие 3 тысячи человек.

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