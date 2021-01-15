Мордашов объяснил, чем вредна России экономическая изоляция

Экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой. Такое мнение высказал основной акционер «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов, сообщает РБК.

Он пояснил, что страна не может полностью отказаться от внешних экономических связей, так как сильно зависит от экспорта и импорта.

Если исчезнет возможность продавать товары за рубеж, то такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, «просто остановятся», отметил Мордашов.

Россиянам будет также нанесен «тяжелейший удар», поскольку они не смогут приобретать импортные товары.

При этом бизнесмен признал, что иногда существует необходимость вмешательства государства в рыночные процессы. Однако власти должны тщательно продумывать все шаги, чтобы не навредить рынку.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года Россия сократила экспорт в Китай.