Мордашов рассказал о последствиях экономической изоляции России

Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин», миллиардер Алексей Мордашов заявил, что экономическая изоляция станет для России полной катастрофой. Его слова приводит РБК.

По словам бизнесмена, страна сильно зависит от импорта и экспорта. Если внешнеэкономическая деятельность вдруг прекратится, то национальная экономика «сожмется в два раза».

«Такие отрасли, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, металлургия, просто остановятся, если у нас исчезнет возможность экспортировать», — рассказал Мордашов на Гайдаровском форуме.

Он отметил, что в таком случае «тяжелейший удар» будет нанесен и российскому потребителю. Граждане потеряют возможность покупать зарубежные товары.

Бизнесмен заключил, что все разговоры про изоляцию России ему кажутся искусственными.

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