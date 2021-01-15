США исключили из санкционного списка «ВСМПО-Ависма»

Минторг США убрал российскую корпорацию «ВСМПО-Ависма», которая является одним из крупнейших в мире производителем титана, из санкционного списка. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте американского ведомства.

Ранее министерство внесло корпорацию в список «конечных военных пользователей».

Уточняется, что из данного списка убрали ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это название дублирует другое — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA). Таким образом, компания оказалась в этом списке по ошибке.

Как отмечается, власти США планировали включить корпорацию в перечень «конечных военных пользователей», но затем они решили этого не делать.

Компания «ВСМПО-Ависма» входит в корпорацию «Ростех». В декабре 2020 года Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 45 российских предприятий, в число которых вошли «Росатом», «Рособоронэкспорт», «Ростех» и другие.

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