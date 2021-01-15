ЦБ увидел признаки ускорения инфляции в России

Банк России увидел признаки ускорения инфляции в стране. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика, «кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла».

«Во время пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется», — отметила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что инфляция по итогам 2020 года в России составила 4,9%.

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