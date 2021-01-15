Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента аэропорта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, 14 января, принял участие в церемонии закладки фундамента международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что глава государства в этот день также принял участие в закладке фундамента дороги Физули-Шуша на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Кроме того, Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, а также вице-президент Фонда Гейдара Алиева посетили город Шуша.

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