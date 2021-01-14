В результате резкого роста стоимости акций физтеха Affirm в мире появился еще один миллиардер — один из основателей компании, уроженец Киева Макс Левчин, сообщает Forbes.

По итогам первого дня торгов на бирже NASDAQ, стоимость акций Affirm практически удвоилась. В рамках листинга компания продала 24,6 млн акций по $49 за штуку, в результате чего ее капитализация составила $11,9 млрд. К концу торгов стоимость акций Affirm выросла на 98,45% — до $97,24, а капитализация — до $23,6 млрд.

В результате такого скачка котировок состояние Левчина, которому принадлежит 11% акций Affirm, выросло до $2,7 млрд.

«Это делает его самым новым среди миллиардеров в финтехе», — отмечает Forbes.

Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов. Левчин является одним из основателей системы электронных платежей «PayPal Макс Левчин».

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