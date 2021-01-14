Евро опустился до 89 рублей впервые с 17 декабря

Курсы доллара и евро снижаются на «Московской бирже» днем в четверг, 14 января. Евро в моменте падал до 89 руб. впервые с 17 декабря.

По данным на 16.27 мск, доллар подешевел на 26 коп. и стоил 73,4875 руб., а курс евро упал на 58,5 коп., до 89,025 руб. Чуть ранее евро опускался до 89 руб.

Кроме того, стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 40,63 коп. — 80,48 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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