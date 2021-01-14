ОПЕК прогнозирует увеличение спроса на нефть

Спрос на нефть в 2021 году увеличится на 5,9 млн б/с, пишет ТАСС со ссылкой на январский отчет ОПЕК.

Таким образом, по прогнозам, спрос на нефть достигнет 95,9 млн б/с после падения до 90 млн б/с в 2020 году.

Согласно отчету, в странах ОЭСР спрос вырастет на 2,6 млн б/c, в развивающихся странах — на 3,3 млн б/с.

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