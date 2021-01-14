Минпромторг одобрил легализацию дистанционной торговли спиртным

Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о легализации дистанционной торговли алкоголем, автором которой является первый замглавы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее письмо.

Как отмечается, министерство положительно одобрило идею, поскольку сейчас эти потребности удовлетворяет нелегальный рынок.

Уточняется, что изменения будут внесены в Федеральный закон № 171-ФЗ и помогут сформировать цивилизованный рынок интернет-торговли алкогольной продукцией.

В настоящий момент дистанционная торговля спиртным находится под запретом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Это парадокс»: почему не разрешают онлайн-торговлю алкоголем