Мировые поставки смартфонов упали почти на 9% из-за пандемии
Валерия Исполатова
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Объемы мировых поставок смартфонов упали на 8,8% в 2020 году. Об этом сообщает Digitimes Research.
Как отмечается, снижение продаж связано с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
Наибольшее падение было заметно в первой половине прошедшего года, но к концу года темпы замедлились.
Поддержали продажи смартфонов устройства с поддержкой 5G. Наибольшее число гаджетов удалось продать компании Samsung. На втором месте оказалась Apple, замыкает тройку лидеров Huawei.
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