Капитализация Facebook и Twitter сократилась на $44 млрд после блокировки Трампа

Капитализация Facebook сократилась на $41 млрд, Twitter — на $3 млрд после того, как социальные сети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

После объявления о блокировке акции Facebook на бирже NASDAQ опустились в цене на 5,3%. В настоящий момент капитализация компании составляет $38,3 млрд.

Ранее администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Трампа. До этого были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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