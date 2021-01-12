Россия приостановила оформление электронных виз для иностранцев

Оформление электронных виз для въезда в Россию, которое должно было начаться 1 января 2021 года, приостановлено из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консульский департамент российского министерства иностранных дел.

Оформление электронных виз приостановлено до особого распоряжения российского правительства с целью предотвратить распространение на территории страны коронавируса нового типа, отметили в департаменте.

Ранее в России был принят закон, определяющий электронные визы как самостоятельную категорию въездных документов. Их оформление должно было начаться с 1 января 2021 года. В соответствии с установленным перечнем, возможность оформить электронную визу есть у граждан 52 стран, в том числе государств Евросоюза.

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