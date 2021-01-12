Биржевые индексы США падают на фоне новостей об импичменте Трампа
Американские биржевые индексы снижаются на фоне новостей об импичменте действующего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,29% до 31008,69 пункта.
При этом индекс широкого рынка S&P 500 снизился до 3799,61 пункта, отметив падение на 0,66%, а высокотехнологичный Nasdaq опустился на 1,25% до 13036,43 пункта.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.
В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.
7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.
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