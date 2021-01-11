Доля валюты в международных резервах России сократилась в пользу золота
Валерия Исполатова
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Доля иностранной валюты в международных резервах России сократилась в пользу золота. Об этом говорится в материалах ЦБ.
Так, доля евро за год к 30 июня 2020 года сократилась с 30,6% до 29,5%, доллара — с 24,2% до 22,2%, юаня — с 13,2% до 12,2%.
Резервы в золоте при этом увеличились с 19,1% до 22,9%. Активы в иенах нарастили на 3,9%, в канадских долларах — на 2,5%, австралийских — на 0,8%.
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