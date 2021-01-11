Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в феврале

Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, передает РИА «Новости».

Выходные связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. В 2021 году они продлятся с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля.

До этих выходных будет шестидневная рабочая неделя: с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.

После этого жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя.

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