Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в феврале
Бернст Ю.
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Следующие длинные выходные ожидают россиян в конце февраля, передает РИА «Новости».
Выходные связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. В 2021 году они продлятся с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля.
До этих выходных будет шестидневная рабочая неделя: с 15 по 20 февраля в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.
После этого жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя.
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