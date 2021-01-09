Госдеп снимает ограничения по сотрудничеству с Тайванем
Карина Казанцева
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Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Соединенные Штаты отменяют все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. Об этом говорится в заявлении Госдепа.
«Сегодня я объявляю о снятии данных ограничений», — сказал Помпео.
Он подчеркнул, что Госдеп десятилетиями вводил ограничения по взаимодействию дипломатов и других служащих из США и Тайваня. По словам госсекретаря, Вашингтон принимал такие решения, чтобы умиротворить коммунистические власти Китая.
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