Стоимость биткоина впервые в истории превысила $38 тысяч

Стоимость биткоина впервые превысила $38 тыс., свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 15.06 мск января биткоин подорожал на 9,95% — до $38 104,95.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 9,46% — до $38 171,91.

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