Мурашко рассказал, на что пойдут средства фонда поддержки детей с редкими заболеваниями

Российский фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями направит 70% своих средств на лекарства. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«Фактически до 70% средств будут направлены именно на лекарственное обеспечение», — сказал он.

Также деньги будут потрачены на медицинские изделия и средства реабилитации, которые не входят в стандартную программу реабилитации для детей-инвалидов.

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