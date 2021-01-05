Алиев распорядился построить международный аэропорт в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что распорядился о строительстве международного аэропорта в Карабахе, сообщает РИА «Новости».
Аэропорт будет построен в городе Физули, в настоящее время выбирается место для возведения.
«Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы», — сказал Алиев по видеосвязи, принимая нового министра культуры страны Анара Керимова.
Он отметил, что международный аэропорт «позволит приглашать иностранных гостей в город Шуша».
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