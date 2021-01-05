Алиев распорядился построить международный аэропорт в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что распорядился о строительстве международного аэропорта в Карабахе, сообщает РИА «Новости».

Аэропорт будет построен в городе Физули, в настоящее время выбирается место для возведения.

«Будут проведены работы по разминированию территории. Я дал указание, в этом году должен быть построен аэропорт в Физули, по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы», — сказал Алиев по видеосвязи, принимая нового министра культуры страны Анара Керимова.

Он отметил, что международный аэропорт «позволит приглашать иностранных гостей в город Шуша».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиев заявил, что в Карабахе действуют не подчиняющиеся Армении отряды

— Алиев ответил на претензии ЮНЕСКО по армянским памятникам в Карабахе