Путин и Меркель обсудили перспективы производства вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора переговорили относительно возможных перспектив совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух страны приняли решение продолжить контакты по данной теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами РФ и ФРГ.

Путин и Меркель также затронули вопрос кризиса на Украине и его урегулирование, прежде всего в рамках реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов.

Также российский и германский лидеры поздравили друг друга с Рождеством и Новым годом.

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