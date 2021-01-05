Два программиста Google решили создать профсоюз

Два инженера-программиста Google, Парул Коул и Чуи Шоу, объявили, что сформируют профсоюз, открытый для всех сотрудников материнской компании Alphabet. Как сообщает Fox News, они обвинили корпорацию в сотрудничестве с репрессивными правительствами и неправильном обращении с обвинениями в сексуальных домогательствах против руководителей.

«Наши боссы… разработали технологию искусственного интеллекта для использования Министерством обороны и извлекли выгоду из рекламы группы ненавистников. Они не смогли внести изменения, необходимые для значимого решения наших проблем с удержанием цветных людей», — говорится в сообщении.

Коул и Шоу пишут, что 226 сотрудников Alphabet подписали профсоюзные карточки, что означает, что работники находятся на пути к признанию профсоюза.

Google ответил на претензии сотрудников.

«Наши сотрудники защищают трудовые права, которые мы поддерживаем. Но, как мы всегда делали, мы продолжим напрямую взаимодействовать со всеми нашими сотрудниками», — говорится в сообщении.

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