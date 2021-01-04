Состояние российских миллиардеров выросло на $13,8 млрд за 2020 год

Российские миллиардеры увеличили свое совокупное состояние на $13,8 млрд за 2020 год, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается исходя из стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира, на сегодняшний день в него входят 22 гражданина России.

Значительнее всех свое состояние в минувшем году увеличили бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и предприниматель Алишер Усманов. Так, по данным рейтинга, капитал Керимова на 2020 год вырос на $4,82 млрд и составил $9,89 млрд. При этом Усманов увеличил свое богатство на $4,46 млрд, до $21,1 млрд.

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