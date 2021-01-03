Эксперт назвал способ обойти отказ сертифицировать «Северный поток – 2»

Евросоюзу и России удастся обойти отказ европейских компаний сертифицировать газопровод «Северный поток – 2», если они привлекут к сертификации российскую компанию, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT.

По словам Юшкова, европейские коммерческие компании не пойдут на нарушение запретов, накладываемых американскими санкциями против проекта, даже при гарантиях со стороны самого Евросоюза.

«Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как «Северный поток— 2», и именно она выдает сертификаты», – рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась предоставлять услуги по сертификации газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток — 2». Причиной такого решения в Осло назвали риск попадания под американские санкции, которыми Вашингтон угрожает всем участникам проекта, в том числе европейским.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Северный поток — 2» потерял сертификатора

— «Северный поток — 2» рискует остаться без сертификации из-за новых санкций США

— Депутат Бундестага назвал самоубийством отказ от «Северного потока — 2»