Цена биткоина обновила исторический максимум третий раз за день

Стоимость биткоина обновила исторический максимум в третий раз за день. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.

Цена криптовалюты в среднем дорожает на 9%.

По данным на 19.09 мск, биткоин дорожал на 8,64% до отметки в $31 862 более чем по 20 биржам. Кроме того, на бирже Binance криптовалюта росла в цене до $32 169, впервые преодолев порог в $32 тысячи.

На долю биткоина приходится примерно 71,7% всего глобального рынка криптовалют.

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