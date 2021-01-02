Россияне будут получать уведомления о размере будущей пенсии

Россиянам старше 45 лет с 2021 года начнут получать уведомления о размере их будущей пенсии. Об этом rg.ru рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве сообщили, что оповещения от Пенсионного фонда будут поступать автоматически через портал госуслуг раз в три года.

«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — сказали в Минтруде.

Там уточнили, что в них будет указана информация о полученных отчислениях, а также содержаться сведения о размере пенсии по старости, условиях и сроке ее получения.

Заместитель министра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов отметил, что уведомления позволят людям лучше понять свои перспективы по размеру пенсии.

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