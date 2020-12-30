Белоруссия получила первый транш кредита от России в размере $500 млн
Полина Рутковская
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Первый транш российского кредита поступил в Белоруссию, сообщается на сайте министерства финансов республики.
Средства в размере $500 млн поступили на счет белорусского минфина, указано в сообщении.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд. Средства должны быть переданы белорусской стороне в два транша по $500 млн каждый.
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