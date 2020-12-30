Российским банкам запретили блокировать счета без объяснения причин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас отказ или закрытие счета возможны, если, например, банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, или счел ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано такое решение.

Согласно же закону, отказ от обслуживания возможен только при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Причем решение об отказе от денежный операций или в заключении договора банковского счета (вклада) будет принимать лишь руководитель банка или специально уполномоченные им лица.

Это касается как граждан, так и бизнеса.

Закон вступит в силу через 30 дней после официальной публикации, за исключением ряда положений, для которых установлены иные сроки.

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