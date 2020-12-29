Летавший в Ниццу на бизнес-джете министр вернулся в должность

Суд восстановил в должности министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин, которого уволили после полета в Ниццу на бизнес-джете. Об этом пишет РИА «Новости».

Семенкина лишили места из-за утраты доверия 18 ноября. 1 декабря он обратился в суд, потребовав восстановить его в должности и выплатить зарплату.

Чиновник летал в Ниццу со своей женой Марией Шпак, которая была главой администрации Чердаклинского района. По информации СМИ, полет в одну сторону мог стоить €30-35 тысяч.

После губернатор Ульяновской области охарактеризовал действия Семенкина как «не очень хороший вызов обществу».

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