Аналитики ожидают снижения цен на нефть до $30

Аналитики ожидают, что в I квартале 2021 года цены на нефть упадут до $30. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что цены на нефть стали падать из-за локдаунов в Европе и США, а также сведений о появлении нового опасного штамма коронавируса в Великобритании.

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов считает, что в I квартале предстоящего года возможно развитие негативного сценария на мировых рынках.

«Риски вырастут, рынки активов пойдут вниз, в том числе и нефть. Можно предположить, что цены снова быстро упадут к уровню $30–35 за баррель», — сказал он.

Президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов предполагает, что мировые котировки будут находиться в диапазоне $45–50 за баррель.

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