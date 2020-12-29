Россияне стали чаще забывать свои пароли от банковских карт

Количество россиян, которые забывают свои пароли и пин-коды от банковских карт в этом году выросло на 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Райффайзенбанка.

Так, 51% опрошенных россиян для хранения паролей полагаются на собственную память. При этом каждый пятый житель России сталкивался с тем, что не помнил свой пароль.

45% респондентов признались, что вспомнить пины и пароли в 2020 году было труднее.

Согласно опросу, 93% респондентов пользуются личными кабинетами онлайн-магазинов и сервисов. Из них 82% ежемесячно заходит не более чем на пять интернет-сервисов, 16% — на 5-10 сервисов, еще 2% активны на 11-20 интернет-площадках.

83% россиян рассказали, что используют разные пароли при заходе в личные кабинеты различных интернет-сайтов, остальные пользуются одним и тем же паролем. 80% из тех, кто использует везде один пароль, делают это для того, чтобы его не забыть, показало исследование.

Опрос прошел 14-16 декабря 2020 года. В нем приняли участие 4,5 тысячи человек.

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