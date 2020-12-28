Центробанк сообщил о возможной выплате пенсий в цифровых рублях

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что при введении цифрового рубля россияне смогут получать пенсии в соответствующей форме. Об этом она сказала в эфире RTVI.

По ее словам, как и сейчас, в будущем возможность выбора останется за пенсионерами.

«Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка», — сказала Набиуллина.

Она также добавила, что вопрос о введении цифрового рубля пока на уровне обсуждения, оцениваются технологические риски и преимущества этого способа для населения и бизнеса.

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