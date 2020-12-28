Казахстан намерен приобрести американскую вакцину Pfizer от коронавируса

Казахстан подписал соглашение с американской компанией Pfizer и планирует начать поставки вакцины от коронавирусной инфекции на территории республики за счет выдачи специальных документов. Об этом заявил министра здравоохранения страны Марат Шоранов, передает РИА «Новости».

По словам главы минздрава, сроки будут зависеть от производственных мощностей и способности компании поставлять данный препарат на территорию Казахстана.

Он отметил, что сейчас по всем мире обсуждают так называемую временную регистрацию вакцин от COVID-19. В республике разработали соответствующие правила, которые позволят зарегистрировать препарат, провести временную регистрацию по промежуточным отчетам третьей фазы исследования.

«Что касается вакцины Pfizer, она помимо жестких требований к транспортировке и хранению до -70°C, также имеет отличительную стоимость — она до двух раз дороже, чем та же вакцина, произведенная в Российской Федерации», — уточнил Шоранов.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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