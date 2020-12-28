В Кремле оценили заявление об «очищающем эффекте» кризиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления аналитиков Банка России об «очищающем эффекте» кризиса.

«Любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, некая селекция предпринимателей происходит. Остаются жить наиболее рентабельные, гибкие в плане сокращения издержек. Это действительно так», — сказал он.

При этом Песков отметил, что для помощи бизнесу, особенно малых и средних предприятий, были приняты несколько пакетов с мерами поддержки.

«Но бывают ситуации, когда не смотря на помощь государства, это не позволило бизнесу продолжить свою работу», — добавил представитель Кремля.

Ранее ЦБ опубликовал аналитическую записку «Кто выходит с рынка в период кризиса», в которой говорится, что выросшее число ликвидированных компаний в условии пандемии могло спровоцировать в экономике «очищающий эффект» кризиса — когда с рынка уходят проблемные предприятия, а профиль производительности оставшихся на рынке предприятий улучшается.

10 декабря уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что за пандемию в России обанкротились 4,5 млн индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Разорение малого бизнеса: какие ИП убила пандемия

— Песков заявил, что экономика России просела в пандемию меньше других стран

— В Кремле раскрыли планы по мерам поддержки экономики