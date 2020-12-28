США выделили $290 млн на «противодействие влиянию России»
Власти США направляют $290 млн на «противодействие влиянию России». Соответствующий документ из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году утвердил президент страны Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
Отмечается, что эта сумма также направляется на противодействие «попыткам России посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире».
Как уточняется, эти средства выделяются на работу радиостанций «Голос Америки» и «Свобода/ Свободная Европа», которые финансируют американские власти.
Часть денег пойдет на «программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии и укреплению сотрудничества в области безопасности».
В документе также говорится, что на «противодействие влиянию Китая» пойдет $300 млн.
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