РБК: ФАС считает нужным введение экспортных пошлин на сталь

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский предложил Минпромторгу ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Отмечается, что мера вызвана повышением спроса на металлургическое сырье и металлопродукцию внутри России и на мировых рынках, а также ростом цен на нее. Введение пошлин распространится на сырье и конечную продукцию, должно помочь стабилизировать цены и запланировано на полгода.

При этом представитель ФАС подчеркнул, что служба придерживается взвешенного подхода и считает, что пошлины на экспортно ориентированных рынках следует использовать в крайних случаях.

Как уточняется, рост цен на стальную продукцию в мире произошел на фоне снижения заболеваемости COVID-19 и роста темпов строительства.

Ранее Минстрою и Минпромторгу было поручено провести анализ цен на арматуру, которую используют при строительстве жилья.

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