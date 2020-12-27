Названа самая дорогая московская квартира

ТАСС со ссылкой на «Авито недвижимость» назвало стоимость самой дорогой квартиры в Москве.

По данным агентства, квартира выставлена на продажу за 2,7 млрд рублей.

СМИ уточняет, что жилплощадь в виде пентхауса находится в районе Патриарших прудов. Площадь квартиры составляет 900 кв м, она также имеет две террасы на 8 этаже.

Эксперты отметили, что один «квадрат» такой квартиры стоит около трех млн руб.

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