Названа самая дорогая московская квартира
Ника Пикекатлет
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ТАСС со ссылкой на «Авито недвижимость» назвало стоимость самой дорогой квартиры в Москве.
По данным агентства, квартира выставлена на продажу за 2,7 млрд рублей.
СМИ уточняет, что жилплощадь в виде пентхауса находится в районе Патриарших прудов. Площадь квартиры составляет 900 кв м, она также имеет две террасы на 8 этаже.
Эксперты отметили, что один «квадрат» такой квартиры стоит около трех млн руб.
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