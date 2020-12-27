Названы самые дорогие билеты на поезд и самолет в новогодние праздники

Названы самые дорогие авиа- и ж/д билеты в новогодние праздники. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самым дорогим оказался полет из Москвы в Дубай и обратно (216,8 тыс. руб.). В тройке лидеров также оказались билеты на рейс Хабаровск — Москва — Хабаровск (203 тыс. руб.) и билет из Владивостока в Москву и обратно (178,1 тыс. руб.).

На поезде самым затратным стало путешествие из Москвы в Иркутск (26,6 тыс. руб.). На втором месте оказалась поездка из Петербурга в Москву (19,8 тыс. руб.), а на третьем — билет из Москвы до Сочи (18,3 тыс. руб.).

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