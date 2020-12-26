Посольство РФ рассказало о пожаре на российском судне на Канарах

В результате пожара на российском судне Sveaborg («Свеаборг») на Канарских островах граждане РФ не пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Мадриде.

В диппредставительстве уточнили, что пожар произошел на рыболовном траулере «Свеаборг» (под флагом Камеруна), принадлежащем российской компании. Судно находилось в порту Лас-Пальмас на острове Гран-Канария.

Ранее сообщалось, что жертвами огня стали трое человек. По информации почетного консула на Канарских островах, россиян среди них нет. Еще четверых пострадавших доставили в больницу. В настоящее время уточняется гражданство погибших.

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