Кабмин РФ запретил госзакупки импортных масок из всех стран, кроме ЕАЭС

Правительство России запретило до 31 декабря следующего года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года», — говорится в тексте документа.

В первом и втором пунктах речь идет о запрете на допуск импортных товаров к госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности.

Отмечается, что предложение о запрете госзакупок импортных масок подготовил Минпромторг России, соответствующий проект был опубликован в ноябре 2020 года. Министерство тогда указывало, что до середины марта объем производства медицинских масок в РФ достиг порядка 0,6 млн штук в сутки, однако в результате ввода дополнительных производственных линий максимальный суточный объем выпуска увеличился до 21 млн.

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