РБК: банки России показали рекордный рост активов

Активы российских банков с начала года выросли на 16,8% впервые с 2014 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Центрального банка России.

Так, на 1 декабря 2020 года показатель достиг 103,7 трлн рублей, увеличившись за указанный период на 15 трлн рублей.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин пояснил, что такой рост может быть связан с введением в период пандемии коронавируса льготных госпрограмм, а также со снижением ставок на рынке и увеличением спроса клиентов на реструктуризацию долгов.

Кроме того, роль сыграли вложения банков в ценные бумаги.

Отмечается, что более высокими темпы роста активов банков России были лишь шесть лет назад — в 2014 году они возросли на 35%. Тогда большую часть прироста обеспечила валютная переоценка на фоне обвала курса рубля.

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