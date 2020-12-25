ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный стандарт»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный стандарт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.
Как уточняется, решение спровоцировано нарушениями организацией требований законодательства в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов.
Кроме того, «Платежный стандарт» заподозрен в финансировании терроризма, поскольку организация была связана с проведением сомнительных операций в области транзакций и обналичивания денежных средств.
«В связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной», — говорится в послании.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у страховой группы «Спасские ворота-М», у банка «Онего», у «Международного коммерческого банка» и ряда других организаций.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ЦБ отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка»