В Занзибаре умер российский миллиардер Игорь Сосин

В Занзибаре скончался российский миллиардер Игорь Сосин, пишет Telegram-канал Baza.

Сообщается, что 53-летний мужчина скончался из-за остановки сердца во сне. Когда родные не смогли разбудить его, они вызвали медиков, которые подтвердили смерть.

В настоящий момент российские предприниматели Александр Соркин и Михаил Фридман помогают семье Сосина перевезти его тело на родину и организовать похороны.

Весной Сосин проходил лечение от коронавируса в московской больнице в Коммунарке.

В 2015 году его сын Егор, находясь под воздействием наркотических веществ, убил свою мать. Молодой человек утверждал, что мать давала ему таблетки и предлагала секс.

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