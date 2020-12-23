Малайзия ведет переговоры о приобретении 6,4 млн доз вакцины «Спутник V»

Малайзия ведет переговоры о приобретении 6,4 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддина.

Ранее сообщалось, что Компания AstraZeneca начнет в первой половине 2021 года поставлять вакцину от COVID-19 в Малайзию. Речь идет о 6,4 млн дозах вакцины.

21 декабря директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России, возможно, будет зарегистрирована комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca.

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