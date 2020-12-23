Россияне рассказали о карьерных планах на 2021 год

Россияне поделились карьерными планами на 2021 год, передает RT со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Работа.ру».

Исследование показало, что 52% россиян хотели бы сменить место работы в 2021 году.

12% респондентов не отказались бы от идеи сменить профессию.

18% опрошенных хотели бы найти подработку к основной занятости, а 15% — повысить свою профессиональную квалификацию.

Еще 10% россиян рассказали о желании открыть собственный бизнес.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.

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