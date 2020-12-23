Россияне рассказали о карьерных планах на 2021 год
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Россияне поделились карьерными планами на 2021 год, передает RT со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Работа.ру».
Исследование показало, что 52% россиян хотели бы сменить место работы в 2021 году.
12% респондентов не отказались бы от идеи сменить профессию.
18% опрошенных хотели бы найти подработку к основной занятости, а 15% — повысить свою профессиональную квалификацию.
Еще 10% россиян рассказали о желании открыть собственный бизнес.
В опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Половина жителей российских мегаполисов готова уйти из офиса на фриланс
— «Известия»: число работников на «удаленке» за год увеличилось в 110 раз