РБК: укладка «Северного потока — 2» в водах Дании стартует 15 января

В Датском морском управлении сообщили, что трубоукладочное судно «Фортуна» начнет работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января грядущего года. Об этом пишет РБК.

Проект подразумевает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Укладка труб будет проводиться по двум параллельным веткам российского газопровода с помощью судов «Мурман», «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и других.

Отмечается, что место проведения работ на время станет запрещенной зоной — там будут приостановлены работы на морском дне, стоянки кораблей и рыбная ловля.

Реализация «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.