Вышел последний бумажный номер журнала «Огонек»

Вышедший в бумажном варианте журнал «Огонек» будет последним напечатанным выпуском. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издательского дома «Коммерсантъ», владеющего журналом.

«Огонек», который вышел в этот понедельник,— уникальный. Это последний «бумажный» номер, который выпустила редакция в ее нынешнем составе с 2009 года,— с тех пор, как «Огонек» купил издательский дом «Коммерсантъ» по решению своего владельца», — говорится в материале.

На следующей неделе выйдет еще один номер, последний, однако в онлайн-формате. Дальнейшая судьба журнала, которому исполнился 121 год, неизвестна.

Как следует из материала, сотрудников «Огонька» уволили «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры» издательского дома.

«Напрашивается вывод: не только людям, но и самой редакции журнала в оптимизированном хозяйстве ИД «Коммерсантъ» места не нашлось», — отмечают журналисты.

В публикации редакция поблагодарила ИД «за предоставленный приют» и «проявленную заботу» за несколько лет «совместного проживания».

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