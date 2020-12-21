США вводят экспортные ограничения против 45 российских компаний

Министерство торговли США опубликовало список из 103 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены экспортные ограничения.

В перечне указаны 45 российских компаний и 58 – китайских. По данным властей США, указанные компании сотрудничают с вооруженными силами своих стран. После введения экспортных ограничений они не смогут закупать ряд американских товаров и технологий.

В частности, в список вошли Ростех, «Гражданские самолеты Сухого», «Оборонпром», авиастроительная корпорация МиГ, а также Министерство обороны и Служба внешней разведки России.

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