Правительство одобрило проект соглашения о кредите Белоруссии на $1 млрд

Российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита на $1 млрд, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжения. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, кредит будет предоставлен в несколько траншей.

Окончательное соглашение между Россией и Белоруссией будет подписано после переговоров сторон, указано в распоряжении. Переговоры проведут представители российских министерства финансов и министерства иностранных дел, а также других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

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